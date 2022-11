Ebba Andersson (geboren am 10. Juli 1997 in Delsbo) ist eine schwedische Skilangläuferin, die für ihre Leistungen im nordischen Skisport mehrere Auszeichnungen erhalten hat.

Ihr internationales Debüt gab Andersson beim Scandinavian Cup in Piteå, wo sie über 10 km in der klassischen Technik auf Platz 23 landete. Das nächste Mal war sie ein Jahr später auf heimischem Boden in Falun unterwegs, wo Andersson über 10 km Freistil in der klassischen Technik den 10. Im Februar 2015 nahm Andersson an den Junioren-Weltmeisterschaften in Almaty teil, wo sie über 5 km Freistil den achten Platz belegte - und eine Bronzemedaille gewann - und mit der Staffel Vierte wurde. Eine Woche später gab Andersson ihr Weltcup-Debüt in Östersund und belegte über 10 km Freistil den 16. Rang.

In der Saison 2015/2016 nahm sie an mehreren Rennen teil und erreichte ihren ersten Podiumsplatz beim Scandinavian Cup in Vuokatti, wo sie Dritte über 10 km Freistil wurde. Im Januar 2016 belegte sie beim gleichen Wettkampf in Östersund sowohl über 10 km Freistil als auch über 10 km klassisch den zweiten Platz. Zwei Monate später, bei den schwedischen Meisterschaften in Piteå, wurde sie Dritte über 10 km klassisch und Zweite im Skiathlon. Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2016 in Râșnov gewann sie sowohl im 10-km-Freistil als auch in der Staffel die Goldmedaille.

Weltcup-Statistik