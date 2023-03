Elvira Karin Öberg wurde am 26. Februar 1999 in Kiruna geboren und ist eine schwedische Biathletin.

Schon in der Kindheit entdeckte Öberg ihre Liebe zum Biathlon und besuchte auch das Biathlongymnasium in Sollefteå. 2018 wurde Elvira Öberg in Otepää dreifache Jugendweltmeisterin: Im Einzelrennen und im Sprint gewann sie jeweils mit einem Fehler und der schnellsten Laufzeit die Goldmedaille, in der Staffel traf sie als Schlussläuferin mit allen zehn Schüssen und holte einen Rückstand von einer Minute auf.

Nach Abschluss der Weltcupsaison gewann Elvira Öberg Ende März 2021 ihren ersten nationalen Meistertitel, als sie vor ihrer Schwester Hanna Öberg den Sprint in Östersund gewann.

Weltcup

Im November 2019 debütierte Öberg im Weltcup und sammelte als Zwölfte in ihrem ersten Rennen – dem Sprint vor heimischem Publikum in Östersund – sofort Weltcuppunkte.

In der Saison 2020/21 beendete sie sieben Einzelrennen unter den Top Ten und stand dabei zweimal mit ihrer Schwester Hanna Öberg als Dritte auf dem Podest. In Kontiolahti und Nové Město na Moravě lief sie zu ihren ersten beiden Weltcupsiegen.

Im Winter 2021/22 feierte Öberg ihre ersten vier Einzel-Weltcupsiege: Sowohl in der Verfolgung als auch im Massenstart und im späteren Saisonverlauf entschied sie den Sprint in Ruhpolding sowie einen weiteren Massenstart in Otepää für sich.

Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wurde sie als Schlussläuferin des schwedischen Frauenquartetts zusammen mit Linn Persson, Mona Brorsson und ihrer Schwester Hanna Öberg Staffelolympiasiegerin. Zudem holte sie in Sprint und Verfolgung zwei olympische Silbermedaillen (jeweils hinter Olsbu Røiseland).