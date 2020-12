Mein Schlafzimmer: Mein 5 *Plus Superior Hotel

Sie verdienen jede Nacht erholsamen Schlaf wie im Urlaub! So funktioniert's.

Ausgestattet mit einem hochwertigen Boxspringbett bietet das Schlafzimmer . Komfort wie im Nobelhotel. Ob Kingsize oder Queensize ist dann nur mehr Nebensache, Hauptsache mit Federkern und Topper!

Entspannung trotz Reisewarnung

Eigentlich gibt es auf Reisen viele Dinge, die einem den Schlaf rauben könnten. Das fängt beim Jetlag an und hört bei der ungewohnten Umgebung auf. Trotzdem steigen wir im Urlaub morgens besonders erholt aus dem Bett. Der Grund? Highclass-Hotels lassen sich vieles dafür einfallen, um ihren Gästen eine angenehme Nachtruhe zu bescheren, und investieren in ausgeklügelte Schlafkonzepte, die von der Raumtemperatur bis zur Beleuchtung viele Faktoren berücksichtigen.

Ein Traum von einem Bett

So viel Aufwand muss man im eigenen Schlafzimmer für das Gefühl von Nie-wieder-aufstehen-wollen gar nicht betreiben. Meist reicht schon ein Boxspringbett , um den Schlafgenuss auf ein ganz neues Level zu heben. Dank des einzigartigen Liegegefühls und der erhöhten Liegefläche springt man besonders leicht und ausgeruht aus den Federn, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der besondere Aufbau des Boxspringbetts setzt sich nämlich aus einer gefederten Unterbox, einer Federkernmatratze und einem Topper zusammen. So sorgen gleich drei Elemente für die optimale Liegeposition. Besuchen Sie uns online oder in einer unserer Filialen und überzeugen Sie sich selbst von der XXXL Auswahl an Boxspringbetten.



Gut gebettet

Flauschige Polster und Kuscheldecken runden den Rückzugsort, der am Sonntag auch mal den ganzen Vormittag nicht verlassen wird, ab. Frühstück im Bett inklusive! Und wer jetzt noch von Urlaub träumt, sollte eines nicht vergessen: Am besten schläft man garantiert im eigenen Bett.