MediaMarkt verschleudert das iPhone SE

Apple soll in Kürze das iPhone SE 2 vorstellen. Dieses könnte sich laut den aktuellsten Spekulationen optisch sogar am iPhone X orientieren. Damit wird das aktuelle iPhone SE wohl bald in Rente geschickt. Darauf lässt auch eine aktuelle Aktion von MediaMarkt schließen. Denn der Elektronikfachhändler hat nun in mehreren Bundesländern ein Gutscheinheft ausgeschickt, in dem das 4 Zoll große Apple-Smartphone regelrecht verschleudert wird.

Absoluter Kampfpreis

Konkret verkauft der Elektronikfachhändler das iPhone SE (32 GB) mit Gutschein um 277 Euro. Billiger ist das Gerät derzeit nirgends zu bekommen. Selbst im günstigsten Online-Shop kostet es 289 Euro (ohne Versand); beim zweitgünstigsten knapp 300 Euro. Und Apple verlangt für das Smartphone nach wie vor 409 Euro. Das iPhone SE ist mittlerweile zwar etwas in die Jahre gekommen, für alle Alltagsanwendung ist es dennoch nach wie vor gerüstet. Für alle, die in die Smartphone-Welt von Apple einsteigen möchten, auf der Suche nach einem günstigen Zweitgerät sind oder aufgrund eines Defekts ein neues iPhone benötigen, ist das also eine sehr gute Gelegenheit.

Ausstattung und Gültigkeit

Zur Ausstattung des iPhone SE zählen u.a. eine 12-Megapixel-Hauptkamera mit 4K-Videoaufnahme, Touch ID (Fingerabdrucksensor), LTE, WLAN ac und der A9 Prozessor. Im Lieferumfang befinden sich neben dem 123,8 x 58,6 x 7,6 mm großen und 112 Gramm schweren Smartphone und dem Netzteil auch noch EarPods mit 3,5 mm Stecker, Fernbedienung und Mikrofon. Das MediaMarkt-Gutscheinheft ist in den Bundesländern, in denen es verfügbar ist, bis 2. Juni 2018 gültig.

