Saturn feiert den Geburtstag seines Markts im Donauzentrum (1220 Wien) mit einem dreitägigen Aktions-Event, bei dem gleich auch noch der Saturn Gerngross in der Mariahilfer Straße (1070 Wien) mitmacht. Vom 5.bis 7. Juli 2018 gibt es in den beiden Filialen des Elektronikfachhändlers einige äußerst attraktive Angebote. Wie haben dieses Mal welche für Gamer und TV-Fans herausgesucht.

Xbox One S

An den drei Tagen kommen u.a. Gamer voll auf ihre Kosten. Für sie gibt es nämlich ein Xbox One S Bundle, das es in sich hat. Saturn verlangt für die 1TB-Version der Microsoft-Konsole inklusive den Spielen Halo 5 und Forza Horizon 2 nur 199 Euro. Zu diesem Kampfpreis werden alle lagernden Bundles verkauft. Zum Vergleich: Beim günstigsten Online-Händler werden für die Konsole alleine 212 Euro fällig. Das günstigste Bundle ist erst ab 259 Euro zu haben.

© Screenshot: Saturn

Günstige Top-Fernseher

Wer sich (nicht zur Konsole) einen neuen Fernseher kaufen will, kann u.a. bei zwei LG-Geräten echte Schnäppchen machen. Beide TVs verfügen über 4K/UHD-Auflösung, integrierten Sat-Receiver, Triple Tuner sowie Internetzugang (Smart TV) und unterstützen HDR. Den 49 Zoll (124 cm) großen LG 49 UJ 635 V gibt es an den drei Tagen um 444 Euro. Für den sehr großen (65 Zoll, 164 cm) LG 65 SK 7900, der dank „Super UHD“ und „4K HDR“ besonders beeindruckende Bilder verspricht, werden 999 Euro fällig. Bei beiden Fernsehern kann sich das Preisleistungsverhältnis wirklich sehen lassen.

© Screenshot: Saturn

Weitere Schnäppchen

Neben der Konsole und den beiden TVs gibt es bis Samstag in den beiden Saturn-Filialen noch weitere Aktionen in so gut wie allen Produktgruppen (Smartphones, Laptops, Digicams, Zubehör, Haushaltsgeräte, etc.).

Externe Links

Den Flyer zu den Aktionen findet man hier (Donauzentrum) bzw hier (Gerngross).