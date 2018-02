Apple ist zwar als einer der wenigen großen Hersteller nicht am Mobile World Congress in Barcelona vertreten, dennoch sorgt der US-Konzern für Schlagzeilen. Einmal mehr verdichten sich nämlich jetzt die Hinweise, dass Apple im Herbst gleich drei neue iPhones vorstellen will. Wie berichtet, soll es sich dabei um ein extrem großes Modell mit 6,5 Zoll Display, eine weiterentwickelte Version des iPhone X mit 5,8 Zoll Display sowie ein günstigeres Smartphone mit LCD-statt OLED-Bildschirm handeln. Letzteres soll mit 6,1 Zoll aber auch sehr groß ausfallen.

Apple führt bereits Tests durch

Der Finanzdienst Bloomberg und MacRumors haben diese Gerüchte nun einmal mehr bestätigt. Sie berufen sich dabei auf bestens informierte Personen. Das günstigere Modell soll auch einige innovative Funktionen der teureren Geräte bekommen. Highlight soll dabei die aufwendige 3D-Gesichtserkennung werden.

Apple führe gerade Produktionstests mit Zulieferern durch, hieß es. Zugleich schränkte Bloomberg ein, dass sich die Pläne noch ändern könnten. Einer der Autoren des Berichts ist Mark Gurman, der schon als Blogger frühzeitig diverse Apple-Neuheiten enthüllen konnte. Apple kommentiert solche Berichte grundsätzlich nicht.

iPhone X Plus nicht größer als das iPhone 8 Plus

Das Gehäuse des größten neuen iPhone-Modells mit 6,5-Zoll-Bildschirm, das iPhone X Plus heißen könnte, werde in etwa die Abmessungen des heutigen iPhone 8 Plus haben. Das ist möglich weil auch hier das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllen wird - einen mechanischen Home-Button gibt es also nicht mehr. Das iPhone X hat einen 5,8 Zoll großen Bildschirm. Der ebenfalls für gute Quellen bekannte Branchenanalyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities hatte bereits im Jänner geschrieben, Apple plane neben einer aktualisierten Auflage des iPhone X auch ein größeres iPhone X Plus sowie ein günstigeres Telefon mit einem 6,1 Zoll großen LCD-Bildschirm statt der kostspieligeren OLED-Displays.

Seit Monaten wird spekuliert, wie gut sich das mehr als 1.000 Euro teure iPhone X auf Dauer verkauft. Apple nennt keine Verkaufszahlen für einzelne Modelle. Ein Sprung beim durchschnittlichen iPhone-Preis im Weihnachtsquartal spricht zwar für einen hohen Anteil des iPhone X im Produktmix - doch wird für das aktuelle Vierteljahr mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

