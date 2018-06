Keine US-Zölle auf iPhones aus China

Apple kann einem Medienbericht zufolge auf eine Ausnahmeregelung im Handelsstreit zwischen den USA und China hoffen. US-Präsident Donald Trump habe Konzernchef Tim Cook zugesagt, dass er keine Zölle auf in der Volksrepublik hergestellte iPhones erheben werde, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Strafzölle im Volumen von 200 Mrd. Dollar

Apple wie auch das US-Präsidialamt waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Trump kündigte am Montagabend die Verhängung von neuen Zöllen auf chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. Dollar (172 Mrd. Euro) an, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für frühere US-Importaufschläge tatsächlich umsetzen.

