Wie berichtet, soll Apple demnächst das iPhone SE 2 vorstellen. Spätestens auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC (ab 5. Juni) soll es soweit sein. Nachdem zuletzt Fotos geleakt wurden, die das neue Einstiegs-Smartphone zeigen sollen, gibt es nun neue Informationen. Laut diesen soll das iPhone SE 2 sogar (optische) Gene vom iPhone X bekommen.

„Notch“

Wie MacRumors berichtet, soll die zweite Generation des Smartphones nämlich über die für das Jubiläumsmodell so typische Display-Lücke („Notch“) verfügen. Grund für diese Annahme sind Render-Fotos, des Handyzubehörherstellers Olixar. Diese wurden im Online-Shop MobileFun vorab veröffentlicht. Sie zeigen ein iPhone SE 2 mit Notch. Beim kleinen Modell ist die Display-Lücke aber nur etwa halb so groß wie jene des iPhone X. Die aufwendige TrueDepth-Kamera für die Gesichtserkennung (Face ID) dürfte also nicht mit an Bord sein. Sie benötigt nämlich mehr Platz. Außerdem würde die Technik auch den Preis in die Höhe treiben.

Kein Home-Button

Sollte sich das Foto bewahrheiten, gäbe es aber noch eine deutlich gravierendere Neuerung. Denn demnach würde das iPhone SE 2 auch über keinen Home-Button mehr verfügen. Auch das kennen wir bereits vom iPhone X. Dies dürfte sich laut dem Bericht auch auf die Display-Größe auswirken. Hier spricht MacRumors von 4,7 Zoll – also wie beim aktuellen iPhone 8. Da der Touchscreen aber fast randlos ist, soll das iPhone SE 2 trotzdem nicht größer werden als das aktuelle iPhone SE mit 4 Zoll Display. Am restlichen Design ändert sich hingegen nicht allzu viel.

Fake oder doch alles neu?

Die neuen Informationen widersprechen den bisherigen Spekulationen und geleakten Fotos komplett. Laut diesen soll das iPhone SE 2 nämlich nach wie vor auf ein 4 Zoll Display und einen Home-Button setzen. Neu sollten eigentlich nur die Glasrückseite für kabelloses Laden, ein schnellerer Prozessor (A10) sowie eine verbesserte Kamera sein. Bei der Präsentation werden wir sehen, welche Informationen sich bewahrheiten. Für Apple-Fans bleibt es also spannend.

Im Herbst soll Apple übrigens gleich drei neue Smartphones im iPhone-X-Look zeigen, von denen eines besonders günstig werden soll.

