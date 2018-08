Yuneec hat am Dienstag eine neue Drohne präsentiert. Beim Mantis Q handelt es sich laut dem Hersteller um eine robuste Reisedrohne. Neben der guten Kameraausstattung zählt auch die integrierte Sprachsteuerung zu den Highlights. Darüber hinaus stattet Yuneec den Mantis Q mit einem Sport-Modus, automatischen Flugmodi, Gesichtserkennung und integrierter Social Sharing Funktion aus. Zudem soll die Drohne eine lange Flugzeit bieten.

© Yuneec

Sprachsteuerung, Gesichtserkennung und Ausdauer

Der Mantis Q ist die erste Kameradrohne von Yuneec, die per Sprachbefehl gesteuert werden kann. Egal ob beim Starten, Landen oder Fotos und Videos aufnehmen, der Quadrocopter soll seinem Piloten aufs Wort gehorchen. Wie gut das in der Praxis tatsächlich funktioniert, müssen aber erst Tests zeigen. Zusätzlich ist das Fluggerät mit einer Gesichtserkennung ausgestattet, die wiederum für tolle Selfies und Videos sorgen soll. Die lange Flugzeit soll nicht nur an der Akkuleistung liegen, sondern auch mit dem energieeffizienten Design zusammenhängen. Laut Yuneec kann der 168 x 96 x 58 mm große und 500 Gramm schwere Quadrocopter mit einer Akkuladung bis zu 33 Minuten in der Luft bleiben. Das sollte für gelungene Aufnahmen absolut ausreichen.

Sport-Modus und Steuerung

Wer es gerne etwas rasanter angeht, dem steht beim Mantis Q ein Sport Mode mit einer Spitzengeschwindigkeit von 72 km/h zur Verfügung. Das Livebild soll dabei mit einer Latenzzeit von unter 200 ms auf dem mit der Fernsteuerung verbundenen Smartphone angezeigt werden. Gesteuert wird der Mantis Q mit einem im Lieferumfang enthaltenen Controller, der das Video- und Steuersignal bis zu 800 Meter weit überträgt. Zudem kann die Drohne ihre Position und Höhe selbstständig halten. Praktisch: Nutzer können den Aktionsradius mit Hilfe des GPS und eines virtuellen Zaunes einschränken. Dank IPS-Ultraschallsensorik kann der Mantis Q auch indoor geflogen werden.

© Yuneec

Teilbare Foto- und Videoaufnahmen

Die integrierte Kamera für Fotos und Videos lässt sich während des Fluges per Fernsteuerung um bis zu 20 Grad nach oben oder um 90 Grad nach unten neigen. Bilder werden mit einer Auflösung von 4.800 x 2.700 (16:9) bzw. 4.160 x 3.120 (4:3) Pixeln auf der mitgelieferten microSD-Karte gespeichert, genauso wie die in bis zu 4K aufgezeichneten Videos. Letztere werden bis Full HD (1920x1080) live und systemseitig über drei Achsen elektronisch stabilisiert. Die elektronische Bildstabilisierung (EIS) kommt dabei ohne Mechanik aus. Für spezielle Kameraflüge ist der Mantis Q mit automatischen Flugmodi wie Journey oder Point of Interest ausgerüstet. Auch eine Social Sharing-Funktion ist mit an Bord, über die Fotos und Videos direkt aus der App in sozialen Netzwerken gepostet werden können.

© Yuneec

Preis und Verfügbarkeit

Der Mantis Q wird auf der IFA 2018 (Ende August) offiziell vorgestellt, ist serienmäßig mit einer Fernsteuerung, einem Akku, Ersatzpropellern sowie einem 3-fach-Ladegerät ausgestattet und hat einen Preis von 499 Euro (UVP). Ebenfalls erhältlich ist das Mantis Q "X-Pack". Dieses enthält neben der Drohne und dem Controller insgesamt drei Akkus sowie zwei Sets Ersatzpropeller und wird zudem in einer kleinen Fototasche ausgeliefert. Der UVP des X-Packs liegt bei 599 Euro. Laut Yuneec sind beide Varianten in Kürze im Handel erhältlich.

