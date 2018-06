Sprachnachrichten boomen bei WhatsApp, seit dem die Funktion in den Messenger-Dienst integriert wurde. Sie war also von Beginn an ein voller Erfolg. Bisher gestaltete sich die Aufnahme von gesprochenen Nachrichten in der Android-Version jedoch eher mühsam. Um eine Sprachnachricht aufnehmen zu können, musste man im Chat stets das Mikrofon-Symbol gedrückt halten. Bei längeren Nachrichten war das äußerst unkomfortabel.

Doch mit dem neuesten Update, das am Freitag veröffentlicht wurde, hat WhatsApp nun den Wunsch vieler Nutzer endlich erfüllt, und die beliebte Funktion deutlich vereinfacht.

So funktioniert´s

Um in einem Chat eine längere Sprachnachricht aufnehmen zu können, ohne dabei stets den Finger auf dem Mikrofon-Symbol halten zu müssen, muss man das Mikrofon ab sofort nur nach oben wischen. So wird die Aufnahme fixiert. Die Nachricht wird nun weiter aufgenommen, obwohl man den Finger nicht mehr gedrückt hält. Das ist wirklich sehr praktisch. Sobald man mit der Aufnahme fertig ist, muss man nur noch auf den "Senden-Pfeil" drücken und die Sprachnachricht wird an den gewünschten Kontakt verschickt.

Auch Foto-Chaos wird beseitigt

Für WhatsApp-Nutzer gibt es noch eine gute Nachricht. In Kürze wird der Dienst nämlich eine weitere Funktion veröffentlichen, die von vielen Usern ebenfalls schon länger gefordert wird. Konkret bringt WhatsApp mit einem neuen Menüpunkt eine Ordnung in das „Foto-Chaos“. Dieses Feature ist in der aktuellsten Beta-Version bereits integriert.

