Eine Liebe, wie in einem romantischen Sommerfilm: Der junge, wilde Musiker und das erfahrene Supermodel. Zusammen erleben sie die Zeit ihres Lebens, jetten von Disneyworld an die Cote D'Azur, dann machen sie eine Motorradfahrt in die Wüste um unter den Sternen zu schlafen... Halt, das ist kein Film sondern die Beziehung, die Heidi Klum und Tom Kaulitz derzeit erleben.

Sexy Selfie

Jetzt hat Heidi ein sehr intimes Bild auf Instagram veröffentlicht. Es zeigt die beiden im Rausch der Gefühle, scheinbar nackt und grinsend im Bett liegend. Wenn da nicht gut die aktuelle Bezeichnung #aftersexselfie passt?! Sie schreibt dazu: Dein Lächeln ist unwiderstehlich!

Your smile is irresistible ❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 21, 2018 um 8:55 PDT

Wirbel um Altersunterschied

Am Anfang ihrer Beziehung gab es wegen des Altersunterschiedes, Heidi ist 45 und Tom 28 einigen Gegenwind für das Paar. Noch scheint es für viele schwerer akzeptabel zu sein, wenn die Frau die ältere in einer Beziehung ist; so, wie es umgekehrt schon lange gesellschaftlich akzeptiert scheint. Doch die beiden strahlen alle negativen Äußerungen weg. Die Fans geben ihnen großen Rückenwind mit lieben Kommentaren.

