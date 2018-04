Amal Clooney: Müde Mama

Amal Clooney zeigt sich herrlich normal in New York. In der Früh huscht die angesehene Menschenrechtsanwältin zu ihrer Limousine, wird von Fotografen dabei abgelichtet.

Fesch wie immer

Sie zeigt sich so wie sie ist: Stylish angezogen in einem grünen Leder-Trench, wenig Make Up und müden Augen. So, wie es jeder Mama von einem, oder in ihrem Fall gleich zwei kleinen Kindern immer mal wieder geht. Zehn Monate sind die Zwillinge Alexander und Ella alt. Eine Phase in der Babys vielleicht die ersten Zähnchen bekommen, oder einen Wachstumsschub haben. Beides Dinge, die junge Eltern selten durchschlafen lassen.

"Tollste Mutter"

Zwar wird im Hause Clooney sicher eine oder mehrere Nannys da sein um sich um die Twins zu kümmern, doch Amal soll sich, wie es heißt so viel wie möglich selbst um ihre Kinder kümmern. Die Nachtschicht übernimmt sie dabei mit Ehemann George, oft selber. Erst vor ein paar Wochen schwärmte George über seine Ehefrau bei David Lettermann:"Sie ist die tollste Mutter, daneben fühle ich mich unglaublich klein."