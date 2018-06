Hollywood-Star Johnny Depp sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Von Pleite, Alkohol- und Drogenexzessen ist immer wieder die Rede. Dazu sollen psychische Probleme kommen.

Austro-Gig

Am Samstag, 30. 6., will der Star mit seiner Band "Hollywood Vampires" auf der Burg Clam auftreten. Doch dieser Gig scheint nun in Gefahr zu sein. Denn wie die französische Zeitschrift "Voici" berichtet, hat Sohn Jack (16) mit "ernstlichen gesundheitlichen Problemen" zu kämpfen.

Psychische Probleme

Mama Vanessa Paradis hat darum sogar die Premiere ihres neuen Filmes am Dienstag absagen müssen. Noch ist nicht klar, was seine gesundheitlichen Probleme sind; am Montag, 25. 6., wurde Jack noch recht unauffällig wirkend und nicht augenscheinlich krank am Pariser Flughafen gesichtet. Darum ist jetzt von psychischen Problemen die Rede. Angeblich soll ihm die Sorge um seinen Vater stark zusetzen.

Interview

Erst letzte Woche wurde das Rolling Stones Interview von Johnny Depp publiziert, in dem er viel privaten Einblick gibt (lesen Sie es hier nach). Depp hat seinen Sohn Jack in der Vergangenheit als eher scheu, was das Rampenlicht angeht, beschrieben. Er sei "simpel, unauffällig und solide." Im Gegensatz zu seinen Eltern und Schwester Lily-Rose strebt er nicht nach der Öffentlichkeit.