Klum: Folgt jetzt Blitz-Hochzeit

Offiziell. Es war eine kleine Sensation, die sich da bei der amfAR-Gala in Cannes abspielte. Heidi Klum (44) schritt zum ersten Mal mit ihrem neuen Lover Tom Kaulitz (28) über einen Red Carpet. Auffallend war dabei, dass Heidi eine Robe trug, die stark an ein Hochzeitskleid erinnert. Was will uns das Supermodel denn damit sagen? Folgt nun etwa nach wenigen Monaten bereits eine Blitz-Hochzeit? Die Fans sind jedenfalls außer sich vor Freude. Auch Toms Bruder Bill Kaulitz scheint an die Ernsthaftigkeit der jungen Liebe zu glauben. Er repostete ein Foto der beiden und versah dieses mit Herzchen.

Ex-Freund. Auch Klums Ex-Freund Flavio Briatore äußerte sich nun erstmals zu ihrer neuen Liebe: „Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Heidi einen neuen Freund hat. Ich verfolge das nicht so. Wenn sie glücklich ist, bin ich es auch“, sagt er. Und das scheint sie auch wirklich zu sein. Die Bilder sprechen für sich.