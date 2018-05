Let's Dance-Schock: Barbara Meier stürzt

Autsch. Das sah schmerzhaft aus. Das Model Barbara Meier (31) stürzt mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca (35) beim TV-Auftritt ihres Tanzes in der "Let's Dance"-Sendung. Sie performten gerade einen Contempoarary zu Beyoncés Song "Halo", als Meier das Gleichgewicht verlor und auf den Boden knallte. Die Jurymitglieder und die Zuschauer saß der Schrecken in den Knochen. Entwarnung: Nach wenigen Sekunden tanzten Meier und Luca weiter. „Es ist alles in Ordnung, ich hatte einen Schmerz im Rücken, ein Muskel, der mich seit zwei Tagen nervt“ sagt Barbara Meier (31) nach der Show.

Verletzungspech. In der aktuellen "Let's Dance"-Staffel von RTL ist der Wurm drinnen. Jimi Blue Ochsenknecht (26) brach sich den rechten Mittelfußknochen. Dann brach Profi-Tänzerin Oana Nechiti (30) wegen eines verhärteten Muskels während der Show ab. Bela Klentze (29) riss sich während seines Auftritts das Kreuzband. Und jetzt stürzte auch noch Barbara Meier unschön auf das Parkett.