Krebs-Drama um Hollywood-Star Adam Canto

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Adan Canto verstarb mit nur 42 Jahren an Blinddarmkrebs.

Medienberichten zufolge ist der Mexikaner bereits am 8. Jänner gestorben. Ein Sprecher der Familie bestätigte die tragische Nachricht: "Adan hatte eine geistige Tiefe, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert. Er wird von vielen sehr vermisst werden."

Sein Filmdebüt gab er bereits mit neun Jahren für den mexikanischen Film "Bittersüße Schokolade" (Original: Como agua para chocolate). Nach einigen Rollen in Mittelamerika wagte er 2014 den Sprung nach Hollywood. Dort spielte er sich in die Herzen der Fans. In X-Men: Zukunft ist Vergangenheit überzeugte er als"Sunspot".

Durchbruch an der Seite von Kevin Bacon

Mit seinen Rollen in "The Following", an der Seite von Kevin Bacon, "Designated Survivor" mit Kiefer Sutherland begeisterte er die Fans. Zuletzt stand er als Gangster in "The Cleaning Lady" vor der Kamera. Doch sogar diese Rolle musste der passionierte Schauspieler zuletzt ruhen lassen, sein Blinddarmkrebs machte es unmöglich für ihn, weiter vor der Kamera zu stehen.

Er wollte allerdings im Laufe der dritten Staffel wieder zur Besetzung dazustoßen. Doch nun kam die traurige Gewissheit, er verlor den Kampf gegen den Krebs. Hollywood und alle Fans trauern um einen seiner Publikumslieblinge.