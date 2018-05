Rund 1.200 Besucher haben sich am Dienstag, 15.5., beim zweiten "Austrian World Summit" in der Wiener Hofburg eingefunden. Arnold Schwarzenegger, seine Initiative R20 veranstaltet den Gipfel, sah bei seinen Mitstreitern gegen den Klimawandel zu oft die Opferrolle eingenommen. "Man muss aufzeigen, was bereits hier und jetzt passiert", sagte er angesichts von Millionen Toten durch Luftverschmutzung.

Leckereien

Terminator" sehr wichtig ist, kam bei seinnem Wien-Trip auch Spaß und Genuss nicht zu kurz. Doch trotz des ernsten Themas, das dem ehemaligen "" sehr wichtig ist, kam bei seinnem Wien-Trip auch Spaß und Genuss nicht zu kurz.

So gönnte er sich ein Zanoni-Eis beim Lugeck, wo die überraschten Mitarbeiter des Salons Fotos und Videos machten. Zwei Sorten dürfte Arnie genossen haben, wie es auf den bewegten Bildern aussieht - Vanille und Schoko vielleicht.

Auch im Motto am Fluss schaute er vorbei. Auf einen Lunch: