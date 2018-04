Cathy Lugner: Sexy Sand-Po-Bild

Es gibt ein neues Kapitel von Cathy Lugners Po-Show!

Sand-Po

Wieder einmal hat sie ihre Kehrseite perfekt in Szene gesetzt. Die kesse Blondine hat ein Bild von sich auf Instagram veröffentlicht: Ihre beiden Pobacken sind mit ein bisschen Sand bedeckt, als Kleidung hat sie einen lila String gewählt.

Haters

Dazu gibt Cathy sich textlich sehr philosophisch: "Alleingang. Weil ein Löwe nicht mit Hunden läuft. (...) Sentence of the Day." Dazu fügt sie noch den #haterscankissmyass. Was genau den Anstoß für diese Posting gegeben hat, lässt sie offen.