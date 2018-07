Conchita erobert Europa

„Ich wurde überall auf der Straße erkannt. Vielleicht sollte ich hierher übersiedeln!“ Große Show von Conchita (29) bei der Isle of Wight Pride in England. Nach einem Strandspaziergang und einer Fahrt am Party-Wagen rockte sie am Samstag in ihrer Funktion als Pride-Botschafterin („2019 hole ich die Show nach Wien“) neben Drag-Queen-Doubles von Lady Gaga oder Dolly Parton über 10.000 Fans: „Es war überwältigend.“

Vor den Pride-Stopps in Hamburg (3. August) und Stockholm hält sie heute eine Rede bei der Aids-Konferenz in Amsterdam.