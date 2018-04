Endspurt bei den Miss-Wahlen

Beauty-Queens

Wien, Tirol, Oberösterreich und Kärnten haben ihre Teilnehmerinnen für die Wahl zur schönsten Frau des Landes bereits gekürt. So wird für Wien Viviane Reinhardt (22), die bereits 2016 Miss Burgenland wurde und durch einen Wohnsitzwechsel in die Hauptstadt kam, ins Rennen gehen. Mit ihr ist auch Vize-Miss Vienna Sarah Greiler (22). Für Oberösterreich starten die angehende Berufssoldatin Daniela Zivkov (21) und ihre Vize Diana Seyr (20) – beide aus Linz. Für Tirol treten bei der Miss-Austria-Wahl im September Theresa Ruetz (18) und die Zweitplatzierte, Marina Augsten (19), an und Kärnten wird von Johanna Zarka (20) aus Velden und der Vorjahres-Siegerin Jasmin Wedenig (18) vertreten.



Endspurt

Die restlichen Länder wählen ihre Missen dieses Wochenende und am 5. Mai.