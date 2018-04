Gerade erst wurde bekannt, dass Larissa Marolt in ihrer Rolle bei "Sturm der Liebe" ein Kind erwartet. Ganz unerwartet fiel der Schwangerschaftstest positiv aus.

Plötzliche Schwangerschaft

Marolt spielt in der Telenovela die Ärztin Alicia Lidbergh, die derzeit großen Krach mit Ehemann hat. Dazu interessiert sie sich sehr für einen anderen Mann... Wie deutsche Medien jetzt berichten, ist nicht klar, wie es mit Marolts Rolle in der Serie weitergeht.

Ausstieg?

Denn die Schauspielerin hat ein Bühnenengagement angenommen. In diesen Spätsommer wird sich Marolt einer neuen Herausforderung widmen: Ab dem 28. 9. ist sie in Potsdam als die Buhlschaft im Jedermann zu sehen. Jetzt fragen sich die Fans, ob das den Ausstieg der Blondine bei "Sturm der Liebe" bedeutet? Viel Wahrscheinlicher ist, dass sie eine kleine Auszeit in der Serie nimmt, ihre Figur einfach weniger zu sehen sein wird. Denn so gut, wie die Einschaltquoten derzeit sind, das waren sie schon lange nicht mehr.

Hier zeigt Larissa das Ultraschallbild von Alicias Kind