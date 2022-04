Amadeus für RAF Camora

Der Rapper setzte sich in der Kategorie Hip Hop/Urban gegen Bibiza, Eli Preiss, Kerosin95 und Verifiziert durch

Früher spielte er Geige, Klavier und Gitarre, heute spielt er die erste Geige in der heimischen Rap-Szene. RAF Camora darf sich am Freitag über mindestens einen Amadeus Award freuen. Die Kategorie Hip Hop/Urban konnte der Wiener schon einmal für sich entscheiden. Bibiza, Eli Preiss, Kerosin95 und Verifiziert waren ebenso nominiert. Morgen wird der Gewinner in der Kategorie Hard & Heavy bekanntgegeben.

Die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards findet am 29. April 2022 im Volkstheater statt. Conchita Wurst wird durch den Abend führen, ORF 1 sendet die Award-Show am 29.04.2022 um 22:20 Uhr.