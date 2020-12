Promis packen aus: So feiern wir Weihnachten

Besinnlichkeit und engster Kreis anstelle von Geschenkebergen und Riesen-Partys.

Von großen Weihnachtsfeiern ist heuer auch in der heimischen Society keine Rede. Die VIPs beschränken sich Corona-bedingt auf kleine Feiern im Kreis der Familie. Manch einer ergreift gar die Flucht vor dem Lockdown und lässt sich in wärmeren Gefilden die Sonne auf den Bauch scheinen.

Mucha auf den Malediven

So fliegt Verleger Christian Mucha am 24. Dezember mit seiner Frau auf die Malediven. „Dort wird Ekaterina erstmals nach eineinhalb Jahren ihre Mama Galina wiedersehen. Ich lasse sie als Geschenk einfliegen“, freut sich Mucha. Ebenfalls auf die Malediven geht es für Richard Lugner und Tochter Jacqueline – vielleicht gar mit einem neuen Streichelzoo-Mitglied: „Das ist noch unklar“, sagt er im ÖSTERREICH-Talk. Lugners Exfrau Christina verbringt das Fest übrigens in ihrer Villa auf Teneriffa.

Zweite Heimat als Fluchtplan für Lockdown

Auch Kristallerbin Victoria Swarovski und ihre Familie verbringen Weihnachten am Strand. „Wir fliegen nach Marbella.“ Dort haben sie einen Zweitwohnsitz. Birgit Lauda zieht es ebenso ans Meer: „Wir sind jedes Jahr auf Ibiza und feiern sehr traditionell.“ John-Harris-Boss Ernst Minar verzichtet heuer aufs Wegfliegen und holt sich seinen Vitamin-D-Bedarf ganz einfach im hauseigenen Sonnenstudio. Ebenfalls seit Langem wieder an Weihnachten in Österreich ist heuer Dominic Thiem. Er feiert mit seinen engsten Verwandten. Die große Frage ist, ob seine neue Freundin, Artistin Lili Paul-Roncalli, das Fest der Liebe gemeinsam mit ihm begeht. Im Lande wäre sie jedenfalls schon einmal.

So feiern die Promis Weihnachten

Ruhe und Besinnlichkeit für Silvia Schneider

„Ich freue mich auf gemütliche Weihnachten mit meiner Familie und den Liebsten. Es wird viel gekocht werden und endlich mal eine Auszeit genommen. Das Jahr 2020 lass ich in Ruhe ausklingen.“

David Alaba und Shalimar Heppner müssen in München bleiben

Star-Kicker David Alaba und seine Freundin Shalimar verbringen den Heiligabend in München. Davids Verein verbietet es ihm, nach Österreich einzureisen, da es Risikogebiet ist.

Victoria & Paulina Swarovski feiern in Spanien

„Wir fliegen heuer über die Festtage nach Marbella, wo wir mit der Familie ganz traditionell feiern. Dieses Weihnachten wird für uns ein ganz besonderes.“

Dominic Thiem: Fest mit neuer Liebe?

Dominic Thiem feiert heuer nach langer Zeit wieder in Österreich mit seiner Familie. Ob auch seine neue Freundin Lili Paul unter dem Christbaum sein wird?

Weihnachten im kleinen Kreis für Ernst Milnar

„Ich bleibe heuer in Wien und werde nur im engsten Familienkreis feiern. Habe mir viele Bücher besorgt.“

Sonja Klima feiert mit Tieren

„Ich feiere heuer im kleinsten Kreis und mit all meinen Tieren in meinem Stall in Schönfeld.“

Erstes Weihnachten mit Tochter für Amina Dagi

„Das wird mein erstes Weihnachten mit meiner Tochter Amal. Wir verbringen den Heiligabend in Vorarlberg bei

der Familie.

Weihnachten unter Palmen für Muchas

„Wir fliegen am 24. auf die Malediven, wo Ekaterina zum ersten Mal nach 1,5 Jahren ihre Mama wiedersehen wird.“

Alfons Haider: Heiligabend mit "Licht ins Dunkel"

„Ich feiere Weihnachten heuer in ganz kleinem Kreis. Mit meiner geliebten Mutsch (Mama) und natürlich bei ‚Licht ins Dunkel‘ im TV.“

Klassisches Fest bei Dagmar Koller

„Ich feiere bei meiner Schwester in Wien. Da geht es noch sehr katholisch zu. Die Kinder singen und spielen auf dem Klavier. Es ist herrlich.“

Larissa Marolt: Weihnachten bei der Familie in Kärnten

„Ich wollte eigentlich nach Kitzbühel fahren, aber nun feiere ich Weihnachten daheim bei meiner Familie in Kärnten.“

Birgit Lauda verbringt Weihnachten am Strand

„Wir sind wie immer auf Ibiza. Zu Mittag machen wir einen Strandspaziergang, dann läutet die Glocke und wir singen, lesen und spielen.“

Richard Lugner: Erst besinnlich, dann Malediven

„Ich feiere am 24. daheim mit meiner Tochter Jacqueline und meiner Haushälterin. Am 26. fliegen wird dann auf die Malediven.“

Stille (Weih)Nacht bei Bea Körmer

„Ich werde am 24. Dezember mit meiner Familie und meinem Freund Heimo daheim in Seyring das Weihnachtsfest verbringen.“