Larissa Marolt ist schwanger

... zumindest in ihrer Rolle der Alicia in der Telenovela "Sturm der Liebe". Dort erfährt Larissa Marolt, die eine Ärztin in der Serie spielt, dass sie ein Kind erwartet. Aktuell steht sie zwischen zwei Männern. Ihrem Angetrauten Christoph Saalfeld und dessen Sohn Victor. Mit Christoph steckt sie allerdings in einer ernsten Liebeskrise und Victor ist eigentlich anderweitig interessiert. Die Babynews überraschen sie also zum schwierigsten Zeitpunkt!

Wie sie es herausfindet

Zusammen mit Tina macht sich Alicia einen schönen Abend, sie kochen. Dann wird Alicia übel und die beiden Frauen vermuten den Grund... Ein Schwangerschaftstest wird gemacht und Tina muss das Ergebnis ablesen. Es lautet: "Schwanger!" Wie wird es jetzt für Alicia weitergehen? Was wird der Vater zu diesen Neuigkeiten sagen?

