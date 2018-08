Sorge um "Jedermann" Tobias Moretti

Beichte. Schock für Fans von Tobias Moretti. Der Star des Jedermann bei den Salzburger Festspielen laboriert an einer akuten Lungenentzündung und muss die heutige Vorstellung am Domplatz absagen. „Herr Moretti kann die Vorstellung am Donnerstag nicht wahrnehmen“, so das Statement der Schauspiel-Presseabteilung der Festspiele. Fraglich ist allerdings, ob Moretti die geplanten Wochenend-Vorstellungen bei brütender Hitze um 17 Uhr spielen kann.

Vertretung. Den heutigen Jedermann gibt jedenfalls Vorstadtweiber-Star Philipp Hochmair. Dieser spielte den Jedermann schon 2013 in einer Solo-Version bei den Festspielen und erklärte sich sofort bereit, für Moretti einzuspringen.