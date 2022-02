Österreicherin im GNTM-Finale?

Laut Bild kommt eine Österreicherin ganz weit

Gerade lief die erste Folge der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" , schon will "Bild" wissen, wer bis zum Schluss dabei bleibt. Denn wie die Zeitung online berichtet sind Bilder mit Kandidatinnen aufgetaucht, die erst zu einem viel späteren Zeitpunkt im TV zu sehen sein werden. Demnach wurden die Fotos nicht in Griechenland aufgenommen, wo die nächste Folge gedreht wird, sondern in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles.

Martina aus Österreich glänzt

Das österreichische Mama-Tochter-Duo Lou-Anne (18) und Martina (50) scheint im Laufe der Staffel getrennt zu werden, denn auf den geleakten Fotos ist nur noch die Mutter zu sehen. Neben ihr gibt es auch Bilder von Viola, Amaya, Kristina und Anita. Die 50-jährige Österreicherin hat jedenfalls eine Menge Modelerfahrung zu bieten. Sie war bereits in den 90er Jahren gut gebucht. Ob sie es tatsächlich bis ins Finale schafft, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Sie scheint aber auf jeden Fall weiter zu kommen, als der Großteil der Models.