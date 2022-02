Enttäuschender GNTM-Start

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" macht die Fans sprachlos

" Es hat schon was 'Anfang eines Horrorfilms'-artiges" - so bezeichnet Kabarettist Michael Buchinger den Start der 17. Staffel von Heidi Klums (48) "Germany's Next Topmodel". Heidi erinnere ihn an "diese eine Freundin, die sich neuerdings gesund ernährt und im Gruppenchat fortan gezielt Themen wie 'Agavendicksaft' ansteuert. Pünktlich wie eine Eieruhr schafft sie es, alle fünf Minuten das Buzzword 'Diversity' zu droppen". sagt er. Als das österreichische Mutter-Tochter-Duo auf den Laufsteg kam, sei er gar aufs Klos verschwunden.

Rutschpartie und Rauswurf

Gast-Jurorin Kylie Minogue war ebenso erschüttert von der Catwalk-Performance der Models wie Buchinger. Österreicherin Lou-Anne landete gleich einmal auf allen Vieren. Mama Martina lag stattdessen fast vor Lachen auf dem Boden. Bei Kristina gab es dann kein Halten mehr. Minogue und Klum schrien nur noch, doch es war zu spät. Auch sie lag hilflos auf dem Boden. Emilie ließ die Schuhe weg und flog raus. „Auch ohne Schuhe war dein Walk einer der Schlechtesten", ließ sie Heidi knallhart wissen. Auch Pauline und Meline mussten ihre Sachen packen. Für die das österreichische Mutter-Tochtergespann geht die Reise weiter.

GNTM: Kritik für Heidis Modelwahl

Heidi Klum versucht den Eindruck zu vermitteln, dass ihr Diversität wichtiger sei als Maße und ein makelloses Gesicht. Die diesjährigen Kandidatinnen scheinen jedoch nicht dem zu entsprechen, was sich die Zuschauer von einer Topmodel-Sendung erwarten. Auf Facebook und Instagram sind sich jedenfalls so gut wie alle einig: "Juliana ist die einzige mit Modelqualitäten."