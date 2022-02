Mutter gegen Tochter bei GNTM

Die beiden Österreicherinnen gehen ab 3. Februar bei der 17. Staffel der Erfolgsshow mit Moderatorin Heidi Klum an den Start

Die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) wird definitiv anders, das steht fest. Denn zum ersten Mal wird auch ein Mutter-Tochter-Gespann an der beliebten Castingshow von Heidi Klum teilnehmen. Die beiden Österreicherinnen Martina (50) und Lou-Anne (18) haben GNTM schon immer gemeinsam geschaut. „Das war unser Fixtermin. Immer am Donnerstag“, sagt die Mutter im Gespräch mit Prosieben. Die Trainerin aus Klosterneuburg erinnert sich: "Zu meinem Geburtstag habe ich gesagt: 'Ich mach das." Von ihrer Bewerbung erzählte Martina niemandem. Nicht mal ihrer Tochter. Martinas heimlicher Wunsch war es, mit Lou-Anne gemeinsam teilzunehmen. Deshalb drängte sie die 18-Jährige immer wieder dazu, sich anzumelden – und so geschah es auch.

Martina ist ein 90er-Jahre-Model

Als bittere Konkurrentinnen sehen sich die beiden allerdings nicht. Wenn eine von beiden die Show verlassen muss, hat Martina einen klaren Wunsch: "Dann bitte ich vorher!" Die 50-Jährige will ihre Tochter im Kampf um das letzte Foto unterstützen. Denn Martina konnte bereits in den 90er-Jahren Erfahrungen als Model sammeln. "Ich war in Österreich sehr erfolgreich", erzählt sie. "Ich habe Kampagnen gemacht, Plakate, und bin auch international herumgekommen." Nur das fehlende Selbstbewusstsein habe die 50-Jährige damals ausgebremst.

Keine Lust auf Zickenkrieg

Sollte es in der Model-WG zum Zickenkrieg kommen, hat Martina eine klare Einstellung. „Da würde ich gerne etwas einwirken oder besänftigen oder ausgleichend wirken. Das wäre mir ein Anliegen.“ Sorgen wegen der jüngeren Kandidatinnen macht sie sich nicht: „Ich sehe niemanden als Rivalen. Ich kämpfe gegen mein gestriges Ich. Ich möchte es besser machen als gestern.“

Martina und Lou-Anne sehen Sie unten links im Bild