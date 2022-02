'Germany's Next Topmodel': Martina und Lou-Ann hoffen ab jetzt jede Woche auf ein Foto von Heidi Klum.

Heidi Klum setzt dieses Jahr bei der Auswahl ihrer "Määäädchen" für das Castingformat "Germany's Next Topmodel" besonders auf Vielfalt. Genau genommen sind nicht nur Mädchen, sondern zum ersten Mal auch Frauen mit dabei. Die älteste Kandidatin ist 68 Jahre alt. Ob curvy oder petite, groß, klein - Heidi will sie dieses Mal alle haben, eine große Premiere für das Format, das sich noch vor wenigen Jahren vor Transgendermodels schreckte.

Austro-Duo: Martina und Lou

Auch eine Premiere für Heidi: Sie hat dieses mal sowohl Mutter, als auch Tochter unter den Kandidatinnen und das sind in dem Fall zwei echte Powerfrauen: Die 50-jährige Martina feierte in den 90ern bereits Erfahrung als Model. Tochter Lou-Anne (18) bezaubert mit kurzen Haaren und einem frischen Look. beide kommen aus Klosterneuburg.

Das macht Martina und Lou besonders

Duo : Zusammen sind sie stärker. Ala Mama und Tochter können sich die zwei Frauen wertvolles Feedback auf Augenhöhe geben, einander bestärken. Klum hat selber zwei Töchter, findet dieses Duo darum bestimmt besonders gut. Ihre jüngere Tochter heißt zudem auch Lou.

: Zusammen sind sie stärker. Ala Mama und Tochter können sich die zwei Frauen wertvolles Feedback auf Augenhöhe geben, einander bestärken. Klum hat selber zwei Töchter, findet dieses Duo darum bestimmt besonders gut. Ihre jüngere Tochter heißt zudem auch Lou. Erfahrung : Martina arbeitete bereits einige Jahre als Model. Sie weiß sich zu bewegen, kennt Abläufe und tritt bestimmt nicht in so manche Falle wie ein junges Heidi-Model.

: Martina arbeitete bereits einige Jahre als Model. Sie weiß sich zu bewegen, kennt Abläufe und tritt bestimmt nicht in so manche Falle wie ein junges Heidi-Model. Business : Martina hat im echten Leben eine Agentur für Personal Brandings. Sie kennt sich somit perfekt darin aus, was eine Person zur Persönlichkeit macht. Eine absolute Geheimwaffe im Kampf um die meisten Heidi-Bilder.

: Martina hat im echten Leben eine Agentur für Personal Brandings. Sie kennt sich somit perfekt darin aus, was eine Person zur Persönlichkeit macht. Eine absolute Geheimwaffe im Kampf um die meisten Heidi-Bilder. Mission Statement: Wenn es zur Entscheidung kommen sollte, will Martina ihrer Tochter aber den Vorzug lassen.

"Germany's Next Topmodel" ab dem 3.2. um 20:15 auf Pro7