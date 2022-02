Austro-Familie rockt Klum-Show

Die 17. Staffel der Casting-Show ist gleichzeitig auch die diverseste.

Gemischt. Heidi Klums Mädchen sind bereit, ab heute Abend wieder um ­einen Model-Vertrag zu kämpfen. Dabei sind die 31 Kandidatinnen so unterschiedlich wie nie zuvor. Die jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt, die älteste bereits 68 Jahre. Ebenfalls mit dabei sind wie bereits in der letzten Staffel Petite und auch Curvy Models am Laufsteg mit dabei.

Austro-Duo. Eine Premiere ist es auf jeden Fall auch für die beiden heimischen Kandidatinnen. Hier treten Mutter und Tochter bei Klum gegeneinander an. Die 50-jährige Martina feierte in den 90ern bereits Erfahrung als Model. Ihre schärfste Konkurrentin ist Tochter Lou-Anne (18). Wenn es zur Entscheidung kommen sollte, will Martina ihrer Tochter aber den Vorzug lassen.