Karina Sarkissova: ''Mein Corona-Drama''

Am Freitag wurde die Ballerina und TV-Jurorin positiv auf das Corona-Virus getestet.

Das Atmen fällt ihr hörbar schwer. Gleich zu Beginn des Dancing-Stars-Semifinales am Freitag meldete sich Jurorin Karina Sarkissova via Videobotschaft an ihre Fans: „Leider ist mir dieses schreckliche Virus nicht erspart geblieben", sagt sie traurig. Denn für die Show letzten, sowie auch fürs große Finale nächsten Freitag fällt die Ballerina aus.Wie sie auf oe24.TV im ersten Interview bei Fellner!Live erzählt, wurde Sarkissova am Freitag kurz vor ihrer Abreise nach Wien in Ungarn positiv auf Covid-19 getestet.