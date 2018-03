Carlotte Casiraghi zeigt Verlobungsring

Ob nach der Hochzeitssause von Meghan und Harry gleich die nächste Trauung ansteht?

Zusammen beim Rosenball

Charlotte Casiraghi soll sich mit ihrem Dimitri Rassam, einem Filmproduzenten den die 31-jährige seit einigen Monaten datet, verlobt haben. Beim "Rosenball" am am 24. März zeigte sich die schöne Enkelin von Grace Kelly strahlend schön und mit einem besonders eindeutigen Ring an den zarten Fingern, bestehend aus einem großen Stein, eingefasst in gelbgold. Dass er bei diesem besonderen Event an Charlottes Seite sein durfte, zeigt, dass er den Grimaldis genehm ist. Das ist quais als Zustimmung zur Hochzeit zu werten.

Sommerhochzeit

Drei Wochen zuvor soll Dimitri seine Angebetete in Paris gefragt haben, ob sie seine Frau werden wolle. Laut spanischen Medien könnte die Trauung schon im Juli stattfinden. Es soll eine glamouröse Sommerfete werden. Charlotte hat aus der Beziehung zu dem französischen Komiker Gad Elmaleh einen Sohn, Raphael (4).

Raphael und seine Mama im Mai 2017