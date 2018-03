Ehekrise bei den Royals?

Sie hat es dieser Tage nicht leicht, zahllose öffentliche Termine und ihre Schwangerschaft setzen Herzogin Kate (36) ordentlich zu. Vor allem die Ankunft des dritten Kindes in einem Monat bedeutet Ausnahmezustand im Kensington-Palast. Und auch ihre beiden Kinder George (4) und Charlotte (2) tragen ihren Teil zur Krise bei. Während die kleine Prinzessin ständig an Kate klebt, ist George eifersüchtig auf das kommende Baby und will Papas ganze Aufmerksamkeit.

Kürzer treten kommt für das royale Paar aber nicht infrage. Prinz William (35) muss nach dem Kürzertreten der Queen mehr Aufgaben übernehmen und Kates Rolle ist, ihn gut dastehen zu lassen – und dafür opfert sie sogar den Mutterschutz, in dem sie eigentlich seit einem Monat sein soll.