Royal-Hochzeit: Security darf erschiessen

Meghan und Harry wird kein Risiko eingegangen. Am großen Hochzeitstag vonwird kein Risiko eingegangen.

Laut der Sun soll es für bewaffnete Polizisten und Scharfschützen die strikte Order geben zu schießen und dabei keine halben Sachen zu machen, sondern im Ernstfall einen tödlichen Schuss abzufeuern ("shoot to kill"). Die Angst vor einem Terrorakt an diesem Tag, wo die ganze Welt nach England schaut ist groß. Darum wird für Sicherheitsvorkehrungen am meisten ausgegeben, rund 34 Millionen Euro soll das Gesamtpaket (Personal, Spezialeinheiten, Straßensperren etc) verschlucken. Dass die britischen Steuerzahler dafür aufkommen müssen, sorgt für Wirbel.

Nicht jeder ist davon angetan für eine Hochzeit so viel Geld auszugeben.. Erst kürzlich war herausgekommen, dass bei der Hochzeit von Prinz William und Kate im Jahr 2011 etwa 6,3 Millionen Pfund (rund sieben Millionen Euro) an Kosten für den Polizeieinsatz anfielen.

Warum ist es so so viel teurer als bei Kate und William? Weil das Terrorrisiko höher sei und es teils rassistische Drohungen gegen Meghan gegeben hat. Sie hat mütterlicherseits afroamerikanische Wurzeln. Graham Smith, Sprecher der Gruppe Republic, die sich für eine Abschaffung der Monarchie ausspricht, fordert, dass die Royals für die Kosten selbst aufkommen. "Unterm Strich ist das eine private Hochzeit und wenn sie das in Windsor feiern wollen in einer Art, die die Steuerung von Menschenmassen und Sicherheitsmaßnahmen erfordert, dann sollte die Königsfamilie selbst dafür zahlen", sagte er dem "Belfast Telegraph".

