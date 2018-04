Als der Pilot im Landeanflug auf London die Nachricht durchgibt, dass Kate ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat, bricht im ganzen Flieger Jubel aus.



Vor dem Palast, in dem Kate und William nach ihrer Abfahrt aus der Klinik erwartet werden, haben sich Hunderte Schaulustige versammelt. Wir machen unsere Interviews. Was auffällt: Es sind vor allem junge Leute, die vor Freude aus dem Häuschen sind und ankündigen, das Ereignis so richtig feiern zu wollen.



Am Abend erstrahlt dann der BT-Fernseh-Tower in ­gleißendem Blau. Mit dem Schriftzug: „It’s a Boy!“