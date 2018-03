Noch sind es 21 Mädchen, die bei der Topmodel-Show von Heidi Klum um den begehrten Titel kämpfen.

Heftig umgestylt

Die ersten Jobs und anstrengenden Shootings gab es schon, dazu das heiß diskutierte Umstyling. Wen es dabei besonders heftig getroffen hat? Unsere österreichische Kandidatin Zoe. Ihre Haare wurden weißlich blondiert, geschnitten und gestuft. Zum Schluss blieb ein "edgy" Vokuhila übrig. Eine durchaus extreme Veränderung. Doch Zoe nahm es tapfer hin, rockte den Look beim Live-Walk. Darum gab es viel Lob vonseiten der Jury.

Wieviel Model-Potential?

Doch Zoe ist mit ihren Sex-Geschichten und Zickereien mit BFF Victoria auch als Problemkandidatin bekannt... Die Frage ist also: Wie weit wird sie es in der Show bringen? Eine Frau aus Zoes Umfeld hat sich nun bei uns gemeldet und enthüllt, dass Zoe es wirklich weit bringen wird. Sie soll es fix "auf Platz zehn oder neun" schaffen. Freundin Victoria hingegen scheint die Show schon früher verlassen zu haben. Wer sehen will, wie sich Zoe in die Top 10 kämpft, kann das jeden Donnerstag, ab 20:15 auf Pro7 machen.

© Volume / Key Andreas Sina

Vici und Zoe: Nicht nur Gezicke - oft verstehen sie sich!