In der siebten Folge der Castingshow "Germanys Next Topmodel" ging es heiß her!

Berührungsängste

Die Jung-Models sollten mit einem Male-Model ein sexy Shooting veranstalten. Pikantes Detail am Rande: Die Männer waren dabei nackt! Das war erwartungsgemäß für einige der Kandidatinnen zu viel. Von wem wir uns allerdings keine Berührungsängste erwartet hätten, ist Kandidatin Zoe. Sie hat in der Vergangenheit immerhin schon Aufsehen mit einem gut gefüllten Sex-Tagebuch erregt.

Nackiger Kerl

Doch als es in der Show zu nackten Tatsachen kommt, meint sie: "Ich finde so was voll schrecklich. Ich bin, was das betrifft einfach konservativ." Heidi bemerkt bald, dass Zoe beim Shooting etwas beschäftigt, und diese gibt zu: "Ich habe ein paar Tränen vergossen. Ich habe Angst, was sich die Leute denken."

Spielt sie nur?

Die Mitkandidatinnen wundert es, Zoe sei doch eine Partymaus. Auch im Netz wird heftig über diese Doppelmoral gelästert.