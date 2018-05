Stones rocken wieder

Sie sind im wahrsten Sinne steinalt (im Summe 294 Jahre) und (über-)rollen trotzdem noch immer locker die Junge Konkurrenz. Die Rolling Stones starteten gestern nach sieben Monaten Pause in Dublin ihre x-te Abschieds-Tournee.öSTERREICH war live dabei!

Vom Opener Sympathy For The Devil bis zum Finale Satisfaction setzen die Stones vor 75.000 Fans – nicht ausverkauft! – im Croke Park zum Kick Off der möglicherweise wirklich letzte Tournee auf die bereits in 2017 erprobte Hit-Show: 19 Klassiker wie Miss You, Start me Up oder It’s Only Rock ‘N Roll. und ein 80 Meter breites Bühnen-Monstrum mit vier 20 Meter hohen Video-Türmen und einem T-förmigen Laufsteg Von den geprobten Raritäten schaffte es immerhin Neighbours in das nur zwei Stunden kurze Programm . Dazu gab es natürlich es auch wieder eine Publikums-Wahl, wo sich Wild Horses gegen u.a. Angie oder Moonlight mile durchsetzte , den unvermeidlichen Keith Richards-Solo-Auftritt, diesmal jedoch mit der Schmankerl The Worst – Nomen est Omen, Keith sielte wie mal in seiner ganz eigenen Welt - , das obligate Schlussfeurwerk und natürlich Mick Jagger im Dauerlauf. In 122 Minuten legte er bei einem halben Dutzend Kostümwechsel unglaubliche 12 Kilometer zurück- und das mit fast 75! In Summe war der Tourauftakt aber doch nur ein bemühte Abklatsch zum Rekord-Konzert in Spielberg.Die Highlights sehen sie auf oe24.TV.

Unter dem Motto No Filter – No Stopping kassiert man dabei im 56. Dienstjahr (!) trotze satte 84 Millionen Euro für nur 14 Konzerte. Nur leider nicht bei uns: Nach dem Vorjahrs-Triumph von Spielberg (95.000 Fans, Tour-Rekord!) steht heuer nämlich kein Österreich-Gastspiel am Plan. Dafür hat der heimische Top-Veranstalter Ewald Tatar (Nova Rock) die „große Ehre“ am 8. Juli das Tour-Finale in Warschau auszurichten. Neben Prag (4. 7.) ist das der grenznähste Stopp.

Das war die Setlist in Dublin (17-MAI-2018):

Sympathy For The Devil

Tumbling Dice

Paint It Black

Just Your Fool

Ride’em On Down

Neighbours

Wild Horses

You Can’t Always Get What You Want

It’s Only Rock’n Roll

Honky Tonk Women

Before They Make Me Run (Keith)

The Worst (Keith)

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Jumping Jack Flash

Brown Sugar

Zugaben:

Gimme Shelter

Satisfaction