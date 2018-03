Grönemeyer kommt 2019 nach Wien!

"Meine Beziehung zu Österreich ist wie zu einer Traumfrau, bei der man sich keine Chancen ausrechnet und dann völlig überraschend die große Liebe findet." Herbert Grönemeyer (61) als größter Österreich-Fan: Seit 1984 singt er den Überhit Ich hab dich lieb nur bei uns ("Da können die Deutschen betteln, was sie wollen!").2015 nahm er in der Wiener Stadthalle sogar seine Live-DVD auf und jetzt, nach drei Jahren Pause, kommt er wieder: am 22. März 2019 präsentiert "Gröni "in der Wiener Stadthalle seine 17-Millionen-fach verkauften Klassiker wie Männer, Bochum oder Halt Mich. Dazu gibt es vielleicht sogar schon neue Songs. Der Vorverkauf für das Hit-Konzert startet am Samstag (17. 3.) bei Ticket24.at.

Das war die Setlist in Wien (16-JUN-2015):

Unter Tage

Wunderbare Leere

Fang mich an

Unser Land

Uniform

Bochum

Schiffsverkehr

Stück vom Himmel

Männer

Was soll das

Vollmond

Neuer Tag

Flugzeuge im Bauch

Der Weg

Roter Mond

Fisch im Netz

Musik nur, wenn sie laut ist

Mensch

Alkohol

Bleibt alles anders

Zugaben:

Morgen

Kinder an die Macht

Zeit, dass sich was dreht

Zugaben 2:

Land unter

Demo (Letzter Tag)

Mambo

Zugaben 3:

Ich hab dich Lieb

Feuerlicht

Fang mich an (Hoopieshnoopie Remix)

Halt mich

Pilot

Der Mond ist aufgegangen