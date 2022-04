× Ed Sheeran startet Rekord-Tournee

Am 1. und 2. September rockt Ed Sheeran für 140.000 Fans im Wiener Stadion. Schon der Tourstart in Dublin wurde zum Triumph. Wir waren mit dabei.

8,9 Millionen Zuseher bei 260 Konzerten und 776 Millionen Dollar Umsatz - mit seiner "Divided Tour" brach Ed Sheeran zwischen 2017 und 2019 alle Konzert-Rekorde. Die erfolgreichste Tournee aller Zeiten! Jetzt will er sich selbst überbieten! Für die neue "Mathematics Tour" lässt er dafür sogar die Bühne in der Mitte der Stadien platzieren. Das bringt über 20 Prozent mehr Besucher. So wurden alleine für das Wien-Doppelpack im Happel Stadion (1. und 2. September) über 140.000 Karten aufgelegt. Ein weiterer Rekord!

Nach einen Dutzend Testkonzerten in England und Irland ging am Samstag die Premiere der neuen 360° Bombast-Show im Croke Park von Dublin über die Bühne. Die 80.000 Tickets dafür waren innerhalb von nur 45 Minuten restlos ausverkauft. ÖSTERREICH hat eines davon ergattert.

Vom Opener "Tides", zu dem er erstmals mit einer Band abrockte, bis zum traditionellen Finale "You Need Me, I Don't Need You" zündete Sheeran schon bei den Testkonzerten über zwei Stunden lang das ganz große Hit-Feuerwerk. Auch die Bühne der neuen Stadion-Show ist extrem spektakulär: eine Runde Scheibe mit aufgesetztem Rundum-Monitor, dazu sechs eigene Sound-Inseln mit herzförmigen Screens, auf die Sheeran seine Band abgeschoben hat. Schräg!

In einem spannenden Mix aus Band- und Solo-Show gab's auch Akustik-Einlagen zu "Shivers", "Castle On The Hill" oder "Perfect". Spannend der aktuelle Nummer-eins-Hit "Bam Bam", ein Duett mit Camila Cabello, wurde bislang in der Setlist noch ausgelassen.

Nach einem letzten Band-Inferno zu "Afterglow" ließ er dann als Zugabe seine allergrößten Kracher vom Stapel: den über drei-Milliarden-fach gestreamten Rekord-Hit "Shape Of You" und das auch bei uns bereits mit Doppel-Platin veredelte "Bad Habbits". Mit Feuerwerk und Mitsing-Alarm. Am 1. und 2. September dann auch in Wien. Die letzten Karten gibt's bei Ticket24.at