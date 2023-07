Heiße Woche der Super-Konzerte

Heißeste Popwoche des Jahres: Gestern Peppers, Dienstag „Boss“, Samstag Robbie.

Musik. 90.000 Fans beim Doppelpack von P!nk, gleich 60.000 bei Harry Styles und auch gestern waren wieder 45.000 Tickets für die Red Hot Chili Peppers im Happel-Stadion verkauft (siehe Kasten). Die Konzert-Saison 2023 ist voll im Gange und wird diese Woche – passend zu den Temperaturen – so heiß wie nie. Ein Dutzend Topstars – von Bruce Springsteen bis Robbie Williams – rockt für über 100.000 Fans bei uns ab.

Robbie. Der Hotspot liegt in Kärnten, wo Star-Tenor Andrea Bocelli heute die Open-Air-Saison im Wörthersee-Stadion eröffnet. Bereits morgen folgt Altmeister Sting. Am Freitag dann die emotionelle Memento-Mori-Show von Depeche Mode. Als Highlight zündet Robbie Williams dann nächsten Samstag seine Best-of-Show XXV vor der Burg Hochosterwitz. Laut Tourplan hat er davor 5 Tage frei: Auch fürs Baden im Wörthersee und eine private Geburtstagsfeier?

Comeback vom Boss. In Wien steht am Dienstag nach 11 Jahren Austro-Pause endlich wieder Bruce Springsteen auf der Bühne. Vor der Drei-Stunden-Show im Happel-Stadion könnte er Montag auch bei seinem Freund Sting in der Stadthalle vorbeischauen.

Ticket24. In Linz freuen sich am Dienstag 8.000 Fans bei Klassik am Dom auf Norah Jones und in Mörbisch gibt’s am Dienstag die Schlagernacht mit Melissa Naschenweng, Andy Borg, Semino Rossi sowie am Mittwoch Howard Carpendale zum Bestpreis: 20 Euro Ermäßigung auf ticket24.at