Harry Styles legte in Wien noch eine Kaffee-Pause ein

Harry Styles hängte nach seinem Stadthallen-Konzert noch einen Wien-Tag an.

Geheim. Fan-Hype um Harry Styles am Samstag in der Stadthalle (11.000 kreischende Mädchen) und am Sonntag in der Innenstadt. Der As It Was-Star wurde beim Hyatt gesichtet. Duzende Girls begaben sich auf Instagram-Schnitzeljagd. Tobten durch das Goldene Quartier und über den Graben. Erfolglos: Der Superstar war längst am Alsergrund – Kaffeekränzchen bei den Coffee Pirates.

Konzert in der Wiener Stadthalle

Der Brite bewies am Samstagabend in der ausverkauften Wiener Stadthalle eindrucksvoll, dass der Hype um seine Person Substanz hat. Das wegen Corona verschobene Konzert war ein Hit-Feuerwerk ohne Makel, eine rockige, poppige, funkige und mitunter soulige Party, zelebriert von einem alles andere als abgehobenen Star. Der nette Harry beherrscht sein Metier und seine Fans.