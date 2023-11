Dave Stewart: So cool wird das ÖSTERREICH-Konzert

Am 25. November bringt Dave Stewart seine größten Eurythmics-Hits ins Wiener Konzerthaus. Mit Bombast-Show, drei Sängerinnen und allen Mitsing-Klassikern. Wir sahen den Konzerthit vorab in Paris.

Am 25. November präsentiert ÖSTERREICH einen der ganz großen Konzerthits des Jahres. Eurythmics-Mastermind Dave Stewart spielt mit der sensationellen Hit-Show “Sweet Dreams 40th Anniversary Tour” im Konzerthaus auf.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Von einem Eröffnungs-Medley rund um „Take Me To Your Heart“ bis zum vom Konfetti-Regen begleiteten Mittanz-Finale „Sweet Dreams“ lieferte er dafür schon beim ÖSTERREICH-Lokalaugenschein in Paris die Direktiven: mit einer umjubelte Karriere-Retrospektive rund um 75-Millionen-fach verkauften Welthits wie „Who's That Girl?“, „There Must Be an Angel“ oder „Would I Lie to You?“, Raritäten a‘la „I Love You Like a Ball and Chain“, bombastischer Videoshow und einer ausschließlich weiblich besetzen Band.

© Thomas Zeidler-Künz oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz traf Dave Stewart in Paris ×

„Ich habe Glück, dass diese Songs absolut zeitlos sind und jeder sie noch immer kennt und liebt“, erklärt Stewart das Jubiläums-Programm, bei dem seine Ex-Partnerin Annie Lennox durch gleich drei Sängerinnen rund um Chart-Star Vanessa Amorosi („Absolutely Everybody“) ersetzt: „Annie hat gesagt, dass sie trotz der lukrativsten Angebote nicht mehr auf Tour gehen wird, weil ihr das Reisen zu anstrengend ist, was ich vollkommen verstehe, aber ich liebe unsere Hits und ich liebe es, sie live zu spielen.“

© Thomas Zeidler-Künz ×

Cool: Auch Tochter Kaya Stewart (23) erhebt beim rund zweistündigen Hitfeuerwerk die Stimme: „Kaya singt Eurythmics-Lieder, seit sie drei Jahre alt war. Sie war bei vielen Aufnahmen im Studio dabei und saß dabei auch auf Annies Schoß.“

© Thomas Zeidler-Künz ×

Der Dreiklang der Ladies funktionierte im ausverkauften Pariser Salle Pleyel perfekt: Klassiker wie „Sisters Are Doin' It for Themselves“, das von Amorosi dargebotene „Who's That Girl?“ oder das XXL-Arrangement von „Here Comes the Rain Again“ wurden durch die beeindruckende Stimmvielfalt in ganz neue Sound-Dimension gehoben und ließen Stewart bei „The Miracle Of Love“ und dem Hardrock-lastigen „Missionay Man“ viel Raum für ausufernde Soli.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Sonst hielt sich das Eurythmics-Mastermind jedoch bescheiden im Hintergrund, ließ den formidabel aufspielenden „Girl-Band“ auch bei einer Gänsehaut-Unplugged-Version von „Thorn In My Side“ viel Raum für Improvisation und übernahm nur für erklärende Zwischenansagen das Mikrofon.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Lieber übte er sich in großen Gesten. Vor allem beim Grande Finale „Sweet Dreams“ wo er das euphorisierte Publikum zum Tanzen und Klatschen animierte. Als ob das nötig wäre!

© Thomas Zeidler-Künz ×

Einer der größten Hits der 80er lässt noch immer die Fans ausflippen und klingt auch mit 40 Jahren am Buckel noch taufrisch. Am 25. November auch in Wien. Die letzten Karten für den Konzerthit gibt‘s bei oeticket und ticket24.at

© Thomas Zeidler-Künz ×

Das ist die Setlist der Dave Stewart Tour: