50 Cent im Anflug auf Wien

Seit zwei Jahrzehnten ist 50 Cent der Superstar der weltweiten Hip-Hop-Szene.

Legende. Mit über 30 Millionen verkauften Platten und einer Vielzahl prestigeträchtiger Awards wie einer Grammy-Auszeichnung kommt nun Hip-Hop-Legende 50 Cent für ein exklusives Konzert nach Österreich in die Wiener Stadthalle.

Bekannt für seine Megahits wie In da Club, P.I.M.P. oder Candy Shop, dominierte 50 Cent in den jungen 2000er-Jahren mit seiner Musik den musikalischen Hip-Hop-Zeitgeist. Allein 2003 erhielt der Rapper über 35 Auszeichnungen für seine Singles. Zu diesem Zeitpunkt erschien auch sein Album Get Rich or Die Tryin’ – dies wird immer wieder von der Presse als Paradebeispiel genannt, wenn es um das „perfekte Albumdebüt“ geht. Bei solchen Einflusssphären also nicht überraschend, dass damals ein Grundstein für die kommende Hip-Hop-Generation gelegt wurde, wie z. B. Drake, J. Cole, DaBaby oder Pop Smoke.

Anflug. Am Mittwoch gastiert 50 Cent (bürgerlich Curtis James Jackson III.) in der Wiener Stadthalle. Restkarten für morgen Abend sind in fast allen Kategorien noch erhältlich.