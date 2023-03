Robbie kommt im Sommer wieder nach Österreich

Superstar Robbie Williams wird am 22. Juli ein weiteres Konzert in Österreich geben.

Nach zwei restlos ausverkauften und umjubelten Konzerten in der Wiener Stadthalle wird Robbie Williams im Rahmen seiner „XXV TOUR 2023“ nochmals in Österreich auftreten und die Fans im sommerlichen Kärnten begeistern. Der britische Superstar kommt am 22. Juli 2023 auf die Burg Hochosterwitz.

Im stimmungsvollen Ambiente des Vierecks am Fuße der historischen Burg Hochosterwitz zelebriert Williams 25 Jahre Hit-Geschichte. Fans des charismatischen Briten können sich auf Songs wie „Let Me Entertain You“, „Love Of My Life“, „Eternity“ oder „Rock DJ“ freuen. In der eindrucksvollen Show blickt der britische Pop-Star mit „Do What U Like“ oder „The Flood“ auch auf seine „Take That“-Zeit zurück. Mit „Don’t Look Back in Anger“ oder „Could It Be Magic“ hat der stimmgewaltige Entertainer auch Cover der Kultband „Oasis“ und von Barry Manilow im Gepäck auf der Reise nach Kärnten.