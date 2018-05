Nach ESC-Erfolg: Cesár regiert Austro-Charts

Verdient

Es war ein verdienter Erfolg, als unser Vertreter in Lissabon den fulminanten dritten Platz beim Song Contest holte. Knapp zwei Wochen später bestätigt Cesár Sampson auch hierzulande, dass er absolutes Hit-Potenzial hat. Sein ESC-Hit Nobody But You ist jetzt offiziell die Nummer eins der Austria-Top-40! Im Vergleich: Song-Contest-Siegerin Netta aus Israel schaffte gerade einmal Platz 15.



Bescheiden

Seinen Erfolg nimmt Cesár in gewohnter Manier sehr gelassen auf. „Eine weitere wunderbare Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe“, so Sampson cool. „Ich bin kein großer Kalkulierer, ich lasse mich immer gerne überraschen“, grinst Sampson im Ö3-Talk. Schade nur, dass Cesár in Zukunft nicht mehr für Österreich beim Song Contest antreten will.