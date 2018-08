Sheeran: So rockte Ed sich in unsere Herzen

Einschmeichelnde Worte („Ich habe hier mein Lieblings­video gedreht und viele Geburtstage und Weihnachten bei euch verbracht. Österreich ist mein Lieblingsland“), die 20 größten Hits des Pop – von Photographbis Happier – und zum Finale sogar ein Selfie im Dress der Fußball-Nationalmannschaft. Ed Sheeran (27) bestätigte am Dienstag beim ersten von zwei Wien-Konzerten seinen Ruf als größtes Pop-Wunder der Welt.

Ticket-Chaos blieb aus

108.000 Tickets wurden für das Konzert-Doppelpack verkauft. Der größte Konzert-Hype des ­Jahres! Bereits ab 8 Uhr strömten die ersten Fans zum Konzert. Ab 12 Uhr mussten Hunderte Besucher wegen der von Sheeran angeordneten Ausweiskontrolle ihre Tickets umpersonalisieren lassen. Das Chaos hielt sich aber in Grenzen.

Sheeran: "Österreich ist mein Lieblingsland"

Überpünktlich um 20.43 Uhr legte der erfolgreichste Star des Jahres (siehe Kasten rechts) mit seiner One-Man-Show los. Vom Opener Castle On The Hillbis zum Finale rund um den Überhit Shape Of Yougab’s 105 Minuten Lagerfeuer-Romantik. Das Hit-Feuerwerk sowieso. Nur mit Gitarre und Loop-Maschine („Das ist alles live“), in kurzer Hose und weißem T-Shirt mit Aufdruck „Hoax“ (dt. Schabernack) lieferte Ed einen massentauglichen Mix aus Rap (Eraser), Rock (Bloodstream) und Schmuse-Balladen (Perfect).

Die 54.000 Fans feierten Ed mit Feuerzeug-Meer und Textsicherheit. „Das ist schon jetzt mein Lieblingskonzert“, schmunzelte Sheeran und stimmte für „mein Lieblingsland“ sogar die Rarität Tenerife Seaan.

Über 50.000 Fans feuerten ihren Superstar im Wiener Happel-Stadion an.

Ohne viel Special-Effects, nur mit Gitarre bewaffnet - So kennen und lieben seine Fans den Rotschopf.

Mit reichlich Plakaten ausgestattet, kämpfen einige um Sheerans Aufmerksamkeit.

Auch der Superstar scheint seine erste Mega-Show in Wien zu genießen.

Keine Autogramme, aber Fan-Selfies bei Ankunft

Auch abseits der Bühne eroberte Ed alle Herzen im Sturm: Um 14.58 Uhr landete er mit seinem Cessna-680A-Citation-Privatjet in Schwechat. Autogramme gab er keine, dafür knipste er Fan-Selfies (!). Dann ging’s mit Polizeieskorte ins Stadion, wo er nach dem Soundcheck 7 Gold- und Platin-Awards kassierte.

Nach der Show wollte er ins feudale Hyatt-Hotel. Am Mittwoch steht Sightseeing am Programm. Und Essen: „Ich will unbedingt ein Schnitzel und ein paar Bier!“ Ab 20.45 Uhr steigt das 2. Konzert. (zet)

Sheeran-Fan Mark ergatterte eines der begehrten Selfies mit dem Superstar.