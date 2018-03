Gabalier: Mega-Comeback in Tirol

Im Jänner drückte er bei den Ski-Rennen in Kitzbühel und Schladming Marcel Hirscher die Daumen. Im Februar werkte er in Berlin an seinen neuen Songs („Die CD kommt im Mai“) und am Samstag feiert Andreas Gabalier (33) in Seefeld

Tirol sein großes Live-Comeback.

Rekord-Tour. Die Winterparty, bei der er ab 18.30 Uhr über 8.000 Fans mit Hits wie Hulapalu oder I Sing a Liad für di begeistert, ist der Startschuss zur großen Live-Offensive: Am 19. Juni füllt er zum dritten Mal in Serie das Münchner Olympia-Stadion (70.000 Besucher). Ein neuer Rekord!

Am 25. August gibt’s das Heimspiel in Schladming und ab 29. November (Innsbruck) folgt die große Hallen-Tournee mit gleich sechs Österreich-Konzerten für 55.000 Fans.