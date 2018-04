Bgld. Mit Leichenspürhunden, die auf Booten mitfahren, und einem speziellen Sonargerät entdeckten die Ermittler am Montagabend Unterarme ohne Hände sowie einen Ober- und ein Unterschenkel, die zum Torso und Kopf einer Frauchenleiche aus der Ruster Bucht gehören dürften. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Eisenstadt, Roland Koch: „Es liegt der dringende Verdacht nahe, dass sie zu der Leiche gehören. Bisher ist nur klar, dass sie abgetrennt wurden, und zwar mit einem scharfen Gegenstand.“

Auf der Suche nach der Identität sind die Ermittler jedenfalls einen Schritt weiter. Heute sollen die Leichenteile noch durch einen DNA-Sachverständigen überprüft werden. Dazu wird aus den Körperteilen Material entnommen und miteinander verglichen.

Nach Schlacht- und Grillparty verschwunden

Hauptaugenmerk gilt dabei vor allem den Vermisstenfällen in Österreich und in Ungarn. Bei unseren Nachbarn wird bereits heftig spekuliert, dass es sich bei der geköpften Leiche um den seit November verschwundenen TV-Star Fanni handeln könnte. Die 24-jährige Ungarin hatte bei der Reality-TV-Show Való Világ mitgemacht und war zuletzt bei einer Geburtstagsparty in Budapest gewesen, wo ein Schwein geschlachtet und gegrillt wurde. Ein anonymer Informant schrieb im März einem TV-Sender in einer Art Geständnis, dass sie dort zu viele Drogen zu sich genommen hätte und daran gestorben wäre. Der anwesende Fleischer, der danach nach Wien flüchtete, habe dafür gesorgt, dass die Leiche weg­geschafft wurde. Hat man Fanni im Neusiedler See „entsorgt“? Ein Abgleich mit der in Rust sichergestellten DNA wird diesen Verdacht klären.