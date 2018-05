Auto crashte in Bus: Ein Toter in NÖ

Eine Frontalkollision am Mittwoch in Hirtenberg (Bezirk Baden) hat einen Toten und fünf Verletzte gefordert. Ein 67-jähriger Lenker war gegen 12.30 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der LB18 frontal in einen Linienbus gekracht. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Im Bus wurden fünf Passagiere leicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion am Abend auf Anfrage mit.

© FF Hirtenberg/Martin Kautschek



Reanimationsversuch erfolglos

Der 67-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Helfer führten eine sogenannte Crashrettung durch. Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, der Lenker erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

© FF Hirtenberg/Martin Kautschek



Kollision trotz Vollbremsung

Der 67-Jährige war nach Aussage des Buschauffeurs mit seinem Kfz sukzessive auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Buslenker führte den Angaben zufolge eine Vollbremsung durch, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Fahrgäste wurden nach vorne geschleudert. Fünf Passagiere erlitten leichte Blessuren. Sie wurden vom Roten Kreuz und einem Notarztteam gemeinsam mit der Feuerwehr versorgt. Mehrere Verletzte wurden laut Aussendung der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht.

© FF Hirtenberg/Martin Kautschek



Straßensperre

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hirtenberg und Enzesfeld. Die LB18 war nach dem Unfall rund zwei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Das Auto wurde starkbeschädigt, der Linienbus konnte laut Aussendung der Feuerwehr die Fahrt bis zur nächsten Parkmöglichkeit fortsetzen.